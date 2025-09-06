قصور الثقافة تطلق ملتقى "الشرق الثاني للفرق الفنية" بالزقازيق.. اليوم

كتب- محمد شاكر:

تنطلق في الثامنة مساء اليوم السبت، فعاليات "ملتقى الشرق الثاني للفرق الفنية" بالمسرح المتنقل بساحة قصر ثقافة الزقازيق، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج وزارة الثقافة.

يأتي الملتقى بالتزامن مع احتفالات المولد النبوي الشريف والعيد القومي للمحافظة، وتنفذ فعالياته بإشراف الكاتب أحمد سامي خاطر رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، من خلال فرع ثقافة الشرقية، ويشهد حفل الافتتاح عرضا فنيا لفرقة الشرقية للإنشاد الديني بقيادة المايسترو أحمد صلاح، تقدم خلاله باقة من الأغاني الدينية والتواشيح والمدائح النبوية.

وتتواصل الفعاليات مساء غد الأحد بعرض فني لفرقة منيا القمح للآلات الشعبية بقيادة الفنان سامي الدمسيسي، تقدم خلاله ألوانا من الفلكلور الشرقاوي الأصيل، يليها مساء الاثنين عرض لفرقة منيا القمح للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أشرف يوسف، تقدم خلاله باقة من روائع الطرب الأصيل وأغاني الزمن الجميل.

أما الثلاثاء فيشهد عرضا فنيا لفرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد حسني، ويعقبه مساء الأربعاء حفل لفرقة بلبيس للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمود هنداوي.

ويختتم الملتقى يوم الخميس 11 سبتمبر بعروض لفرقة الشرقية للأراجوز بقيادة مهدي السيد، يعقبه عرض مسرح عرائس للأطفال، إلى جانب فقرة خاصة لفرقة القلب الصافي لذوي الهمم بقيادة المخرج محمد بركات.

