آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025 الجمعة المقبلة

02:20 م الخميس 04 سبتمبر 2025

وزارة التعليم العالي

كتب- عمر صبري:

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، أن باب تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2025 سيُغلق مساء الجمعة المقبل الموافق 5 سبتمبر 2025، في تمام الساعة السابعة مساءً.

ودعت وزارة التعليم العالي جميع الطلاب إلى الإسراع في استكمال تسجيل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، قبل انتهاء المدة المحددة، لضمان إدراج رغباتهم ضمن إجراءات القبول بالجامعات والمعاهد العليا.

وزارة التعليم العالي تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الثانوية العامة

المزيد

بدء تنفيذ قانون العمل الجديد.. اعتماد الاستقالات وتوثيق العقود بمكاتب العمل
رسميًا.. نشر ضوابط الوحدات البديلة للإيجار القديم في الجريدة الرسمية
الإمارات لا تستبعد إلغاء اتفاق السلام مع إسرائيل.. فما السبب؟
آلية ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ زيادة أسعار شرائح "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ"قبل زيادتها؟ مصدر يوضح