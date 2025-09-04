آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025 الجمعة المقبلة

كتب- عمر صبري:

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، أن باب تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2025 سيُغلق مساء الجمعة المقبل الموافق 5 سبتمبر 2025، في تمام الساعة السابعة مساءً.

ودعت وزارة التعليم العالي جميع الطلاب إلى الإسراع في استكمال تسجيل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، قبل انتهاء المدة المحددة، لضمان إدراج رغباتهم ضمن إجراءات القبول بالجامعات والمعاهد العليا.

اقرأ أيضاً:

خطوات التظلم على الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2025.. تعرف علي التفاصيل

التعليم العالي تُعلن فتح تسجيل رغبات الثانوية الفنية 3 و5 سنوات والمعاهد سنتين

فتح باب العضوية لمعلمي الحصة.. ونقابة المعلمين توضح التفاصيل