ارتفاع الرطوبة و3 ظواهر تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

حالة الطقس اليوم الخميس

قالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس اليوم تشهد شبورة مائية من (4:8 صباحًا) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس الخميس تشهد ظهور بعض السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها أحيانًا سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وأشارت إلى أن طقس اليوم يشهد نشاطًا للرياح يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (2:4) درجة.

وتابعت أن حالة الطقس تشهد ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 04 سبتمبر 2025

جاءت درجات الحرارة المتوقعة الخميس 04 سبتمبر 2025، وفق هيئة الأرصاد، كما يلي:

القاهرة الكبرى: عظمى 35، محسوسة 37، صغرى 25.

الوجه البحري ومدن القناة: عظمى 34، محسوسة 36، صغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: عظمى 31، محسوسة 33، صغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية: عظمى 33، محسوسة 36، صغرى 24.

وسط سيناء: عظمى 37، محسوسة 39، صغرى 29.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: عظمى 37، محسوسة 39، صغرى 29.

شمال الصعيد: عظمى 36، محسوسة 38، صغرى 23.

جنوب الصعيد: عظمى 41، محسوسة 42، صغرى 27.