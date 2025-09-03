كتب- محمد أبو بكر:

انتقد مصدر مسئول بغرفة شركات السياحة، تحديد وزارة السياحة والآثار أسعار الحج الاقتصادي والخمس نجوم كل موسم ضمن الضوابط المنظمة للرحلات.

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لمصراوي: كل موسم تضع الوزارة في ضوابطها أسعار الحج سواء الاقتصادي أو الخمس نجوم ونفاجأ ببعض شركات السياحة تحرق الأسعار وهذا ما نرفضه.

وشدد أنه يجب عدم إعلان أسعار الحج في ضوابط وزارة السياحة والآثار، قائلًا: "يجب ترك الأمر للمنافسة بين شركات السياحة وبعضها، وكل شركة تقدم برامجها وتفاصيلها كاملة ويتم اعتماد المناسب منها".

