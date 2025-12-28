أكد محمود سليمان، عضو اتحاد منتجي الدواجن، أن الدواجن أصبحت المصدر الأول للبروتين في العالم وليس مصر فقط، بسبب انخفاض أسعارها مقارنة باللحوم الحمراء والأسماك، فهي تمثل "بروتين الغلابة" لدورها في توفير البروتين للمواطن بتكلفة معقولة.

وقال سليمان في مداخلة هاتفية عبر فضائية "الشمس"، إن تكلفة إنتاج كيلو الدواجن تتراوح بين 65 و75 جنيهاً، مضيفًا أن الكيلو الواحد يستهلك نحو 3 كيلو من العلف، ما يعكس الأعباء الكبيرة على المربين خاصة مع تقلبات أسعار الأعلاف العالمية.

وأوضح سليمان أن أسعار بيع الدواجن في الأسواق حالياً أقل من تكلفة الإنتاج، مشيرً إلى أن هذا يصب في مصلحة المستهلك ويضمن توافر البروتين بأسعار مناسبة، لكنه يسبب خسائر كبيرة للمنتجين والمربين الذين يتحملونها طواعية للحفاظ على استقرار السوق.

وتابع عضو اتحاد منتجي الدواجن أن هذا الوضع يعكس التزام القطاع بتوفير الغذاء الأساسي رغم التحديات، مؤكدًا أن الدواجن أصبحت بديلًا اقتصاديًا أمام ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، مما يجعلها خيارًا أوليًا للأسر المصرية.

وأكد سليمان، أن الاتحاد يعمل على حلول طويلة الأمد لتقليل التكاليف ورفع الإنتاجية، مشددًا على أن الاستمرار في هذا النهج يضمن استدامة القطاع واستقرار الأسعار للمستهلك في المستقبل.