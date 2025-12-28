غدا.. انطلاق ملتقى الفتاة والمرأة بالمحافظات الحدودية بالأقصر

تستقبل محافظة الأقصر، غدا الاثنين، فعاليات الملتقى الثقافي الثالث والعشرين لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بالمحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، تحت شعار "يهمنا الإنسان" وتستمر فعالياته حتى 4 يناير الجاري.

يعقد الملتقى بقصر ثقافة حاجر العديسات، ويشارك فيه الملتقى 110 فتاة من فتيات المحافظات الحدودية الست: الوادي الجديد، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر "الشلاتين، حلايب، أبو رماد"، مطروح، أسوان، إلى جانب مشاركات من محافظتي القاهرة والأقصر.

ويناقش الملتقى عددا من القضايا التكنولوجية، والصحية، والاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، من خلال مجموعة من اللقاءات والندوات التي تتناول موضوعات من بينها: استخدام الذكاء الاصطناعي في التسويق الإلكتروني وريادة الأعمال، مواقع التواصل الاجتماعي والآثار السلبية على الصحة الجسدية للمرأة، معايير اختيار شريك الحياة، إتيكيت بيئة العمل. نماذج من مشروعات صغيرة اعتمدت في نجاحها على استخدام تقنيات التعليم الرقمي، دور المرأة في الحفاظ على البيئة وإعادة التدوير.

كما يتضمن البرنامج أمسية ثقافية بعنوان "دور المرأة في المجتمعات الحدودية ومساهمتها في الحفاظ على الموروث الثقافي"، إلى جانب دوائر للدعم النفسي.

ويقام على هامش الملتقى عدد من الورش الحرفية والتراثية، تشمل: ورشة المكرمية للمدربة شيرين عفيفي، ورشة التطريز الفلاحي تدريب إيناس حسين، ورشة الأشغال الخيامية تدريب هبة فتوح، ورشة شنط باللولي والخرز تنفيذ منى عبد الوهاب، وورشة عرجون النخيل والخوص للمدربة نصرة محمود.

كما تتضمن الفعاليات ورش اكتشاف المواهب، وتشمل: ورشة الكتابة الصحفية يقدمها الصحفي محمد خضر، ورشة التصوير الفوتوغرافي للمدرب طارق الصغير، ورشة التمثيل للمخرج محمد عبد الوهاب، ورشة الغناء والموسيقى للمدربة آية محمد، بالإضافة إلى ورشة القصة القصيرة.

وتشهد فعاليات الملتقى تنظيم عدد من الزيارات الميدانية لأهم المعالم الأثرية والسياحية بمحافظة الأقصر، من بينها: معبد الكرنك، متحف التحنيط، كنيسة العذراء مريم، مسجد سيدي أبو الحجاج الأقصرى، معبد الأقصر، وادي الملكات، ومعبد مدينة هابو، إلى جانب بعض الجولات الحرة.

ينفذ الملتقى من خلال الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة الدكتورة دينا هويدي، المدير التنفيذي لمشروع "أهل مصر" للمرأة والفتاة، وبإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي بإدارة محمود عبد الوهاب، وفرع ثقافة الأقصر بإدارة حسين النوبي.

ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أبرز مشروعات وزارة الثقافة الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية من الأطفال والشباب والمرأة، وينفذ في إطار البرنامج الرئاسي لتشكيل الوعي الوطني، وتعزيز قيم الانتماء، ودعم الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.

اقرأ أيضاً:

"محدش يشتريها".. وزير الزراعة يحذر: أي لحوم تباع بأقل من 200 جنيه غير سليمة

70 طن مساعدات.. وزيرة التضامن تطلق قافلة مساعدات برية إلى السودان