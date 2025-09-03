كتب- عمرو صالح:

غادر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، القاهرة على رأس وفد تعاوني زراعي، لزيارة معهد سيام باري في إيطاليا، بهدف الاطلاع على منظومة التعاونيات الزراعية هناك.

زيارة نماذج الأعمال والتعاونيات

من المقرر أن يقوم الوزيران والوفد المرافق لهما بزيارة عدد من نماذج الأعمال والتعاونيات، خاصة المسؤولة عن التسويق الزراعي وتبني نظم التحول الرقمي، واستخداماتها في تسهيل إجراءات التمويل، وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، والتوسع في الاستثمار الزراعي.

تهدف الزيارة إلى تحقيق الأمن الغذائي، وتسهيل وصول المدخلات الزراعية إلى صغار المزارعين بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى التعرف على آليات توفير الخدمات والمساهمة في إنشاء الشركات الزراعية، وتقليل المخاطر جراء ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي عالميًا.

أكد الوزيران أن هذه الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تسعى الدولة المصرية لتعزيز دور التعاونيات الزراعية في التنمية الشاملة، باعتبارها ركيزة لتحسين معيشة صغار المزارعين وضمان استدامة الإنتاج.

كما تعد التجربة الإيطالية نموذجًا ناجحًا يمكن الاستفادة منه، خاصة فيما يتعلق بدمج التكنولوجيا الحديثة في عمليات الإنتاج والتسويق، بما يفتح آفاقًا جديدة لتعظيم العائد من القطاع الزراعي والمساهمة الفعالة في تحقيق الأمن الغذائي.

تأتي الزيارة في إطار جهود الدولة للاستفادة من التجارب العالمية الناجحة لتعديل قانون التعاونيات الزراعية، وتنفيذًا لمذكرة التفاهم الموقعة مؤخرًا مع المعهد الدولي للدراسات الزراعية المتطورة لدول حوض البحر المتوسط "سيام باري"، بشأن تبادل الخبرات وتبني النظم التكنولوجية الحديثة.

