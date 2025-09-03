قافلة تحيا مصر تصل واحة سيوة لدعم 7 آلاف أسرة أولى بالرعاية

كتب- محمد عبدالناصر:



وصلت قافلة الحماية الاجتماعية من صندوق تحيا مصر إلى واحة سيوة بمحافظة مطروح، لتقديم الرعاية الاجتماعية المتكاملة والمجانية على مدار أسبوع، مستهدفةً 7 آلاف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع المنطقة الغربية العسكرية، ومحافظة مطروح، ومؤسسة أشرقت الخيرية.



وتفقد القافلة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء حاتم مصطفى زهران قائد المنطقة الغربية العسكرية، وعدد من قيادات صندوق تحيا مصر، والشيوخ والعمد والرموز الدينية بالمحافظة.



محتويات القافلة



صرح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، أن القافلة تضم: 15 طنًا من اللحوم و7 آلاف كرتونة من المواد الغذائية الجافة ضمن مبادرة «بالهنا والشفا» وعشرات الآلاف من قطع الملابس الجديدة، الألحفة والبطاطين لدعم الأسر خلال فصل الشتاء، ألعاب أطفال، عصائر وحلويات، 2000 حقيبة مدرسية كاملة استعدادًا للعام الدراسي الجديد.



وأشار إلى أن توزيع المساعدات شمل قرى واحة سيوة والقرى التابعة لها، منها: أم الصغير، جبل الموتى، سيدي عتمان، رمل، الحدادين، المراقي، بهي الدين، أبو شروف، أغورمي، الحاج علي، والدكرور.



آلية التوزيع والمعايير



تم تنفيذ التوزيع وفق خطة مسحية، تستهدف الأسر الأكثر احتياجًا مثل الأرامل والأيتام، أو الأسر التي يعجز عائلها عن العمل بسبب المرض، بواسطة فرق عمل صندوق تحيا مصر المنتشرة في مختلف القرى بمحافظات الجمهورية.



أهداف القافلة



أكد عبد الفتاح أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الصندوق لتقديم تدخلات فعالة تواكب الاحتياجات الفعلية للأسر المستحقة، وتعكس التزام الصندوق بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



من المقرر أن تستمر أعمال القافلة لمدة أسبوع، حتى يوم السبت 15 سبتمبر 2025، وتعتبر هذه القوافل نموذجًا يحتذى به في مجال المسؤولية الاجتماعية، مع السعي لتعزيز التعاون مع المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.









