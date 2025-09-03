الكهرباء توحد سعر البيع لأول مرة: 2.09 جنيه للكيلووات

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مطلع بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الجهاز ولأول مرة، قرر توحيد سعر بيع الكهرباء من الشركة المصرية لنقل الكهرباء لشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية عند 2 جنيه و9 قروش للكيلووات/ساعة، بهدف ضبط هيكل التكاليف وتوحيد معايير المحاسبة بين الشركات لتلافي الأخطاء الماضية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن هذه الخطوة جاءت بعد قرار فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، في إطار خطة تحرير سوق الكهرباء، مشيرًا إلى أن وجود سعر عادل يعد المرجعية الرسمية لتحديد أسعار شراء وبيع الطاقة في السوق المحلية.

ويأتي هذا التوجه في ظل الضغوط المالية التي تواجهها شركات توزيع الكهرباء نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل وفجوة السيولة بين الإيرادات والمصروفات، إذ يسهم السعر الموحد في توفير آلية واضحة لتسعير الطاقة المشتراة من الشركة القابضة وتوزيعها عبر الشبكات المختلفة، بما ينعكس على كفاءة إعداد الميزانيات وتقارير المراجعة.

وأضاف المصدر أن الشركة القابضة لكهرباء مصر طالبت شركات التوزيع التابعة لها بالالتزام بتسليم ميزانياتها النهائية في موعد أقصاه 7 سبتمبر الجاري، بعد اعتمادها من مجالس الإدارات، تمهيدًا لإرسالها إلى الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعتها وإقرارها رسميًا.