كتبت- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها

تنظيم الاتصالات": قمنا بحل 97% من شكاوى المواطنين.. وأغلبها استحق تعويضات



قال المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يصدر تقارير ربع سنوية لقياس جودة خدمات شركات الاتصالات، بالإضافة إلى استطلاعات رأي المستخدمين، بهدف تعزيز التنافسية في السوق.

رئيس "تطوير التعليم الفني": مصر شهدت طفرة في التعليم التكنولوجي

أكد الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة نوعية في التعليم التكنولوجي، بفضل سياسات متكاملة تبنتها الدولة، عبر التنسيق المشترك بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي.

متحدث الصحة: العلاج المجاني يقتصر على استقرار حالة الطوارئ وليس الشفاء الكامل



قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن التعامل مع الحالات الطارئة يهدف إلى إنقاذ حياة المريض وتحقيق استقرار حالته فقط، وليس استكمال رحلة العلاج حتى الشفاء الكامل، مشيرًا إلى أن تكاليف هذه المرحلة الطارئة يتحملها التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة

متحدث الحكومة: نستهدف استثمارات قطرية جديدة لدعم الاقتصاد الوطني

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة نستهدف استثمارات قطرية جديدة لدعم الاقتصاد الوطني، مبينا أن قطاع السياحة سيكون محوراً رئيسياً ضمن حزمة الاستثمارات القطرية المتوقعة

وزير الصحة: تطوير طوارئ مستشفى الهرم لزيادة طاقته 3 أضعاف

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن خطة لتطوير طوارئ مستشفى الهرم لزيادة طاقتها الاستيعابية ثلاثة أضعاف خلال 60 يومًا.





