إعلان

متحدث الحكومة: نستهدف استثمارات قطرية جديدة لدعم الاقتصاد الوطني

10:51 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

المستشار محمد الحمصاني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت -داليا الظنيني :

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة نستهدف استثمارات قطرية جديدة لدعم الاقتصاد الوطني، مبينا أن قطاع السياحة سيكون محوراً رئيسياً ضمن حزمة الاستثمارات القطرية المتوقعة.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، أوضح الحمصاني أن هذا التوجه يندرج تحت خطط الدولة لجذب استثمارات جديدة من الدول العربية الشقيقة، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام.

وأشار الحمصاني إلى أن الإعلان عن تفاصيل الاستثمارات سيتم في الوقت المناسب وعبر القنوات الرسمية، وذلك بعد الانتهاء من الترتيبات النهائية.

كما لفت إلى أن الحوار الاقتصادي الجاري، والذي سيستمر لشهرين، سيوفر إطاراً توجيهياً لمؤسسات الدولة ويمنح المستثمرين المحليين والدوليين وضوحاً بشأن السياسات الاقتصادية المقبلة، مما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار المصري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد الحمصاني مجلس الوزراء قطاع السياحة برنامج الحياة اليوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان