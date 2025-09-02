متحدث الحكومة: نستهدف استثمارات قطرية جديدة لدعم الاقتصاد الوطني

كتبت -داليا الظنيني :

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة نستهدف استثمارات قطرية جديدة لدعم الاقتصاد الوطني، مبينا أن قطاع السياحة سيكون محوراً رئيسياً ضمن حزمة الاستثمارات القطرية المتوقعة.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، أوضح الحمصاني أن هذا التوجه يندرج تحت خطط الدولة لجذب استثمارات جديدة من الدول العربية الشقيقة، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام.

وأشار الحمصاني إلى أن الإعلان عن تفاصيل الاستثمارات سيتم في الوقت المناسب وعبر القنوات الرسمية، وذلك بعد الانتهاء من الترتيبات النهائية.

كما لفت إلى أن الحوار الاقتصادي الجاري، والذي سيستمر لشهرين، سيوفر إطاراً توجيهياً لمؤسسات الدولة ويمنح المستثمرين المحليين والدوليين وضوحاً بشأن السياسات الاقتصادية المقبلة، مما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار المصري.