"تنظيم الاتصالات": قمنا بحل 97% من شكاوى المواطنين.. وأغلبها استحق تعويضات

11:46 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

كتبت- داليا الظنيني:

قال المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يصدر تقارير ربع سنوية لقياس جودة خدمات شركات الاتصالات، بالإضافة إلى استطلاعات رأي المستخدمين، بهدف تعزيز التنافسية في السوق.

وأضاف في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن متوسط الشكاوى الشهرية المقدمة من العملاء يبلغ نحو 21 ألف شكوى، لكنه أكد أن هذا العدد في تراجع مستمر.

وأوضح أن الجهاز نجح في حل حوالي 97% من هذه الشكاوى بعد التواصل المباشر مع شركات المحمول، لافتاً إلى أن الكثير منها استحق تعويضات للمستخدمين.

وأكد إبراهيم أن زمن الاستجابة للشكاوى لا يتعدى يومًا واحدًا، وأن أغلبها يتعلق بالفواتير وخصم الرصيد.

وكشف أن الجهاز نجح في إعادة 600 ألف جنيه للمستخدمين خلال شهر واحد فقط، مما يؤكد التزام الشركات المتزايد.

محمد إبراهيم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الاتصالات برنامج يحدث في مصر
