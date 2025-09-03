مواهب العود والباليه والغناء العربي بأوبرا الإسكندرية

كتب - محمد شاكر:

تقيم وزارة الثقافة، ممثلة في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام، حفلاً للواعدين بمركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية ودمنهور تحت إشراف الدكتورة هدى حسني، وذلك في الثامنة مساء اليوم الأربعاء 3 سبتمبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يشارك في الحفل 3 فصول متنوعة؛ هي فصل العود تدريب وقيادة الدكتورة سهير أبو شعيشع ومساعدي التدريب چني أيمن وبلال الحسين، ويتضمن البرنامج فقرة مختارات من الألحان الشرقية الشهيرة منها: عظيمة يا مصر، عمار يا إسكندرية، كل ده كان ليه، الدنيا ريشة في هوا، شروق، أما براوة، أكدب عليك، تؤمر ع الراس والعين، الجوز الخيل، لونجا رياض، القلب يعشق، وفيها حاجة حلوة. ويؤديها: أحمد عبد المنعم، محمد جابر، همس تامر، إسلام خميس، يوليوس رافائيل، بلال الحسين، روميساء، رؤى، أحمد خليف، ياسين محمد، وچني أيمن، ويصاحبهم عازفا الإيقاع صلاح بكر وتامر بيرقع.

ويشارك الدارسون بفصول الغناء العربي بالإسكندرية ودمنهور، تدريب وقيادة الدكتور محمد حسني، بباقة من أعمال الطرب منها: من غير ليه، نشيد "اسلمي يا مصر"، موشحات (يا غريب الدار - عجبًا لغزال - شاغلي بالحسن بدر - يا بهجة الروح)، مونولوج "عيني علينا يا أهل الفن"، طقطوقتا "يا حلاوة الدنيا" و"أهو ده اللي صار"، ودور "أنا هويت". كما يصاحب موشحي "عجبًا لغزال" و"يا غريب الدار" مواهب فصل الباليه: چاسمين تامر تمام، جيداء أحمد بدوي، كارما محمد عبدالرزاق، ليلى مصطفى غازي، مريم محمد عزيز، نور حسن راضي، تدريب الدكتور عصام عزت والمساعدان هنا محمد كامل، وچني خليل، في تابلوهات استعراضية مبتكرة.