مؤلفات من زمن الفن الجميل بأوبرا دمنهور.. الجمعة

01:00 ص الأربعاء 03 سبتمبر 2025

الدكتور علاء عبد السلام

كتب- محمد شاكر:

تواصل الثقافة المصرية ممثلة فى دار الأوبرا برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، تنفيذ خطط إعادة صياغة الوعى الفنى للمجتمع حيث يقام حفلا يضم مجموعة من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة التى تنتمى إلى زمن الفن الجميل يؤديها كل من السيد وهب الله، أيمن مصطفى، هبة إسماعيل، ياسمين إبراهيم وذلك فى التاسعة مساء الجمعة 5 سبتمبر على مسرح أوبرا دمنهور.

ومن أبرز الأعمال التي سيتم تقديمها: أسمر يا أسمرانى، أنا بستناك، وحشتنى، طاير يا هوا ، ثلاث سلامات، وحياتك يا حبيبى، الحب اللى كان، بقى عايز تنسانى، يا أهل الهوى، أمانة عليك، هان الود، أحبك وغيرها .

جدير بالذكر أن دار الأوبرا تسعى لإثراء الساحة الفنية بعروض متنوعة للإرتقاء بالذوق العام سعياً لتنمية وتطوير الوجدان الجمعى.

الدكتور علاء عبد السلام مؤلفات من زمن الفن الجميل مسرح أوبرا دمنهور إعادة صياغة الوعى الفنى للمجتمع
