مؤلفات من زمن الفن الجميل بأوبرا دمنهور.. الجمعة

كتب- محمد شاكر:

تواصل الثقافة المصرية ممثلة فى دار الأوبرا برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، تنفيذ خطط إعادة صياغة الوعى الفنى للمجتمع حيث يقام حفلا يضم مجموعة من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة التى تنتمى إلى زمن الفن الجميل يؤديها كل من السيد وهب الله، أيمن مصطفى، هبة إسماعيل، ياسمين إبراهيم وذلك فى التاسعة مساء الجمعة 5 سبتمبر على مسرح أوبرا دمنهور.

ومن أبرز الأعمال التي سيتم تقديمها: أسمر يا أسمرانى، أنا بستناك، وحشتنى، طاير يا هوا ، ثلاث سلامات، وحياتك يا حبيبى، الحب اللى كان، بقى عايز تنسانى، يا أهل الهوى، أمانة عليك، هان الود، أحبك وغيرها .

جدير بالذكر أن دار الأوبرا تسعى لإثراء الساحة الفنية بعروض متنوعة للإرتقاء بالذوق العام سعياً لتنمية وتطوير الوجدان الجمعى.

اقرأ أيضًا:

رياح وأمطار واضطراب حركة البحر.. توقعات طقس الساعات المقبلة

‎نائب وزير الصحة يوجه بإحالة إدارة مستشفى أم المصريين للتحقيق: قصور في الخدمات والنظافة

4 أسباب وراء تصوير شركات توزيع الكهرباء العداد "مسبق الدفع"

القطار الخفيف.. السيسي يوجه بتشغيل محطتي الكاتدرائية والقيادة الاستراتيجية مارس 2026