سمير عمر: "ورقة ترامب" مناورة سياسية والطرح المصري أكثر واقعية

أنتقد سمير عمر، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ما وصفه بمحاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "إشغال المنطقة وشراء الوقت" عبر الورقة السياسية التي طرحها ترامب مؤخرًا.

وقال "عمر"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، إن الورقة الأمريكية لا تواجه أي رفض من واشنطن، بينما أجرى ترامب في حضور نتنياهو اتصالًا بالجانب القطري لتقديم اعتذار عن الهجوم الأخير الذي شنته إسرائيل على قادة حماس في قطر.

واعتبر أن ما يجري هو "سيرك سياسي" هدفه إضاعة الوقت، في حين أن الحل الحقيقي يتطلب الالتزام بالقانون الدولي والشرعية الدولية.

وأضاف أن مفتاح الاستقرار هو منح الجانب العربي أرضية يمكن البناء عليها، مشيرًا إلى أن الطرح المصري أكثر واقعية وقابلية للتنفيذ، كونه يحافظ على حقوق الفلسطينيين، ويتقدم نحو مسار حل الدولتين، ويتحدث عن إعادة الإعمار من دون تهجير.

وأكد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الحديث عن وقف إطلاق النار ظل دون جدول زمني واضح، وهو ما يجعل فرص التقدم على طريق الحل محدودة للغاية.