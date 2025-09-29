بدء عملية الاستفتاء على الفريق عباس حلمي كرئيس لحماة الوطن -(صور)

رسميًا.. الفريق عباس حلمي رئيسًا لحزب حماة الوطن

الفريق عباس حلمي: هدفنا أن يكون الحزب رقم 1 على الساحة السياسية

حماة الوطن يعقد المؤتمر العام غير العادي.. والفريق محمد عباس حلمي رئيسا

تصوير- هاني رجب:

بدأت منذ قليل عملية الاستفتاء على فوز الفريق عباس حلمي برئاسة حزب حماة الوطن، وذلك بعد انسحاب منافسه الوحيد الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي الأسبق.

ويشارك في عملية الاستفتاء كافة قيادات الحزب وأمناء المحافظات والكوادر التي يحق لها الإدلاء بصوتها وذلك بقاعة المؤتمرات بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة.