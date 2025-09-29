إعلان

بدء عملية الاستفتاء على الفريق عباس حلمي كرئيس لحماة الوطن -(صور)

كتب-عمرو صالح:

06:41 م 29/09/2025
    الاستفتاء على اختيار عباس حلمي رئيساً لحماة الوطن
    الاستفتاء على اختيار عباس حلمي رئيساً لحماة الوطن (4)
    الاستفتاء على اختيار عباس حلمي رئيساً لحماة الوطن
    الاستفتاء على اختيار عباس حلمي رئيساً لحماة الوطن
    الاستفتاء على اختيار عباس حلمي رئيساً لحماة الوطن
    الاستفتاء على اختيار عباس حلمي رئيساً لحماة الوطن
    الاستفتاء على اختيار عباس حلمي رئيساً لحماة الوطن
    الاستفتاء على اختيار عباس حلمي رئيساً لحماة الوطن
    الاستفتاء على اختيار عباس حلمي رئيساً لحماة الوطن (
    الفريق عباس حلمي
    الفريق عباس حلمي
    الاستفتاء على اختيار عباس حلمي رئيساً لحماة الوطن
    الاستفتاء على اختيار عباس حلمي رئيساً لحماة الوطن
    الفريق عباس حلمي

تصوير- هاني رجب:

بدأت منذ قليل عملية الاستفتاء على فوز الفريق عباس حلمي برئاسة حزب حماة الوطن، وذلك بعد انسحاب منافسه الوحيد الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي الأسبق.

ويشارك في عملية الاستفتاء كافة قيادات الحزب وأمناء المحافظات والكوادر التي يحق لها الإدلاء بصوتها وذلك بقاعة المؤتمرات بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة.

عباس حلمي أشرف الشيحي حزب حماة الوطن

