أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رئيس حزب حماة الوطن التي أجريت مساء اليوم بمركز المنارة بمدينة نصر عن فوز الفريق/ محمد عباس حلمي هاشم، برئاسة الحزب.

ويستعرض مصراوي خلال السطور الاتية أبرز المعلومات عن الفريق محمد عباس حلمي رئيس حزب حماة الوطن الجديد:

-من مواليد 20 يناير 1961.

-تخرج من الكلية الجوية المصرية في 1 أبريل 1982، وشَغِلَ سابقًا منصب وزير الطيران المدني كما شَغِلَ

منصب قائد القوات الجوية المصرية.

-حصل على بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية.

-حصل على ماجستير العلوم العسكرية - كلية القادة والأركان.

-حصل على زمالة كلية الحرب العليا - أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

-حصل على الدورة العليا لكبار القادة - أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

-تدرج في الوظائف القيادية وصولاً إلى رئيس أركان القوات الجوية.

-صدق رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على ترقيته إلى رتبة الفريق، اعتبارا من 22 يوليو 2018.[1]

-عين وزيرًا للطيران المدني في أغسطس 2022 حتى يونيو 2024.