إعلان

بعد فوزه برئاسة حزب حماة الوطن.. ننشر أبرز المعلومات عن الفريق محمد عباس حلمي

كتب- عمرو صالح:

07:35 م 29/09/2025

الفريق محمد عباس رئيسًا لحزب حماة الوطن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رئيس حزب حماة الوطن التي أجريت مساء اليوم بمركز المنارة بمدينة نصر عن فوز الفريق/ محمد عباس حلمي هاشم، برئاسة الحزب.

ويستعرض مصراوي خلال السطور الاتية أبرز المعلومات عن الفريق محمد عباس حلمي رئيس حزب حماة الوطن الجديد:

-من مواليد 20 يناير 1961.

-تخرج من الكلية الجوية المصرية في 1 أبريل 1982، وشَغِلَ سابقًا منصب وزير الطيران المدني كما شَغِلَ

منصب قائد القوات الجوية المصرية.

-حصل على بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية.

-حصل على ماجستير العلوم العسكرية - كلية القادة والأركان.

-حصل على زمالة كلية الحرب العليا - أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

-حصل على الدورة العليا لكبار القادة - أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

-تدرج في الوظائف القيادية وصولاً إلى رئيس أركان القوات الجوية.

-صدق رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على ترقيته إلى رتبة الفريق، اعتبارا من 22 يوليو 2018.[1]

-عين وزيرًا للطيران المدني في أغسطس 2022 حتى يونيو 2024.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حزب حماة الوطن محمد عباس معلومات عن الفريق محمد عباس حلمي
الخبر التالى:
رسميًا.. الفريق عباس حلمي رئيسًا لحزب حماة الوطن

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 1 الزمالك.. حسام عبدالمجيد يسجل