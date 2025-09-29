بعد فوزه برئاسة حزب حماة الوطن.. ننشر أبرز المعلومات عن الفريق محمد عباس حلمي
كتب- عمرو صالح:
الفريق محمد عباس رئيسًا لحزب حماة الوطن
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رئيس حزب حماة الوطن التي أجريت مساء اليوم بمركز المنارة بمدينة نصر عن فوز الفريق/ محمد عباس حلمي هاشم، برئاسة الحزب.
ويستعرض مصراوي خلال السطور الاتية أبرز المعلومات عن الفريق محمد عباس حلمي رئيس حزب حماة الوطن الجديد:
-من مواليد 20 يناير 1961.
-تخرج من الكلية الجوية المصرية في 1 أبريل 1982، وشَغِلَ سابقًا منصب وزير الطيران المدني كما شَغِلَ
منصب قائد القوات الجوية المصرية.
-حصل على بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية.
-حصل على ماجستير العلوم العسكرية - كلية القادة والأركان.
-حصل على زمالة كلية الحرب العليا - أكاديمية ناصر العسكرية العليا.
-حصل على الدورة العليا لكبار القادة - أكاديمية ناصر العسكرية العليا.
-تدرج في الوظائف القيادية وصولاً إلى رئيس أركان القوات الجوية.
-صدق رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على ترقيته إلى رتبة الفريق، اعتبارا من 22 يوليو 2018.[1]
-عين وزيرًا للطيران المدني في أغسطس 2022 حتى يونيو 2024.