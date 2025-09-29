وزير العمل يقود حملة تفتيشية داخل العاصمة الإدارية.. صور

كتب- محمد أبو بكر:

قاد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الاثنين، حملة موسعة شملت عددًا من مواقع العمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن الجولات التفتيشية التي تنفذها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بجميع المحافظات.

وأوضح الوزير، أن الهدف من الحملة هو متابعة التزام المنشآت بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، والتأكد من استخدام مهمات الوقاية حفاظًا على صحة العمال وسلامة أدوات الإنتاج.

وأصدر الوزير، خلال الجولة، توجيهاته بإيقاف العمل في بعض المنشآت التي ثبت عدم التزامها بضوابط السلامة، مؤكدًا أنه لن يُسمح باستمرار النشاط إلا بعد استيفاء معايير السلامة وتنظيم ندوات توعوية للعاملين لرفع الوعي بأهمية إجراءات الوقاية.

وأكد "جبران"، أن هذه الحملات ستستمر في جميع المحافظات، تنفيذًا لخطة الوزارة الرامية إلى الحفاظ على أرواح العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة، مشددًا على أن تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يعد أولوية لضمان بيئة مهنية لائقة في مختلف القطاعات.

رافق الوزير في الحملة، خالد عبد الله، مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية، والدكتور محمد منتصر، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية.

