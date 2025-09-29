رئيس هيئة الدواء: تدريب أكثر من 11 ألف صيدلي ضمن برنامج سنة الامتياز

أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن البرنامج التدريبي الإجباري لطلبة سنة الامتياز بكليات الصيدلة نجح منذ انطلاقه في السادس من أكتوبر 2024 في تأهيل أكثر من 11 ألف صيدلي، عبر 18 أسبوعًا من التدريب المكثف بإجمالي 180 ساعة.

وأوضح الغمراوي، خلال احتفالية اليوم الإثنين، أن دورة التصنيع الدوائي استحوذت على النصيب الأكبر بمشاركة 5107 طلاب داخل 105 مصانع من أصل 179 مصنعًا للأدوية بمصر، حيث تلقوا تدريبًا عمليًا في أقسام الإنتاج وضبط الجودة والبحث والتطوير.

وأشار إلى التحاق 3087 طالبًا بدورة التسويق والمبيعات عبر 46 مكتبًا علميًا، فيما استفاد 7581 طالبًا من دورة اليقظة الدوائية إلكترونيًا عبر منصة "ميترسولت"، التي جمعت بين المحاضرات النظرية بنسبة 60% والتدريب التفاعلي والمشروعات بنسبة 40%.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن البرنامج يسهم في إعداد جيل جديد من الصيادلة المؤهلين لتحمل المسؤولية في مختلف مواقع العمل، بما يعزز صناعة الدواء الوطنية ويدعم تنافسية مصر إقليميًا ودوليًا.

