وزير الري يتابع إجراءات تطوير الواجهات النيلية بالمحافظات

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة جهود تطوير الواجهات النيلية بمختلف المحافظات.

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من النماذج المقترحة للمماشي النيلية، والتي أعدتها الوزارة بما يضمن الحفاظ على القطاع المائي لنهر النيل، والالتزام بالاشتراطات الخاصة بتنفيذ الأعمال في المنطقتين المحظورة والمقيدة.

وأكد الدكتور سويلم، أهمية استمرار متابعة قطاع تطوير وحماية نهر النيل لأي أعمال جارية أو مستقبلية على جانبي النهر، لضمان الالتزام التام بالقواعد والضوابط المنصوص عليها في قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية.

كما شدد على ضرورة التزام الأفراد والمستثمرين بعدم القيام بأي أعمال داخل القطاع المائي للنهر.

ووجّه الوزير، بدراسة المقترحات المقدمة من المحافظات بشأن تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين على جانبي النهر، على أن تتم وفقًا للاشتراطات القانونية والبيئية المنظمة.

وأشار الدكتور سويلم، إلى أن أي تعديات على مجرى النهر تؤثر سلبًا على قدرته في تمرير التصرفات المائية اللازمة لتلبية مختلف الاحتياجات، وهو ما يستدعي تدخل الوزارة الحاسم لإزالة هذه التعديات في بدايتها.

جدير بالذكر أن الوزارة تنفذ حاليًا عددًا من المشروعات لتطوير وحماية نهر النيل، حيث تم الانتهاء من أعمال صيانة كورنيش نيل دشنا بمحافظة قنا بطول 370 مترًا، إلى جانب الانتهاء من حماية جوانب النيل بقرى (الرقبة – الطوناب – الرديسية) بمحافظة أسوان بطول 400 متر.

كما يُجرى العمل على تطوير واجهات نيل نجع حمادي ودندرة بمحافظة قنا بطول 265 مترًا، وحماية جوانب النيل بقرية القيزان ومدينة جرجا وقرية الكولة بمحافظة سوهاج بطول 1900 متر.

