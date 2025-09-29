إجراءات صارمة.. وزير الكهرباء يتوعد المتلاعبين وسارقي التيار

كتب- محمد صلاح:

كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن إجراءات جديدة يُجرى الإعداد لها؛ لاتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتلاعبين وسارقي التيار الكهربائي بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الدولة تتكبد خسائر كبير نتيجة استمرار سرقات التيار الكهربائي.

وأكد وزير الكهرباء، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه تم تدشين وإطلاق برنامج إلكتروني لمنظومة الضبطية القضائية؛ بحيث عند تحرير المحضر وتصوير الواقعة يتم رفعها على المنظومة التي تقوم بتحديد واحتساب قيمة الغرامة أو المحضر.

ونوه عصمت بأن هناك تنسيقًا مستمرًّا مع الإدارة العامة لمباحث شرطة الكهرباء؛ لملاحقة المخالفين وسارقي التيار؛ من خلال تنظيم حملات تفتيش مشتركة بين الكهرباء والمباحث، حتى تتم مواجهة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل مَن يثبت تلاعبه أو مخالفته شروط التعاقد وحصوله على التيار الكهربائي بطريقة غير مباشرة.

