وزير الدفاع يلتقي نظيره الصومالي لتعزيز التعاون العسكري

كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أحمد معلم فقي، وزير الدفاع الصومالي، والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة للبلدين ودعم جهود الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة، الاعتزاز بالعلاقات الراسخة مع دولة الصومال والحرص على زيادة أواصر التعاون في مختلف المجالات العسكرية.

من جانبه، أشاد وزير الدفاع الصومالي، بالجهود المخلصة التي تبذلها مصر لتحقيق الأمن والسلام لشعوب القارة الأفريقية، مشيرًا إلى توافق الرؤى تجاه مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الفريق، أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة.

