كشف الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية الأسبق وخبير الإدارة المحلية، عن الضوابط القانونية المنظمة لأراضي المقابر في مصر، مؤكدًا أنها تخضع لقانون رقم 5 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية.

خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، أوضح فرحات أن أراضي المقابر تعتبر أموالاً عامة في القانون، مشيرًا إلى أن النظام القانوني يعتمد على حق انتفاع غير محدد المدة وليس التمليك، موضحًا أن هذا الحق ينقل إلى الورثة.

وأضاف الخبير الإداري أن عمليات البيع والتنازل التي تتم في المقابر القديمة من خلال العقود، مؤكدًا على ضرورة توجه المشتري إلى جهة الولاية وهي المحافظة لتثبيت هذا التغيير في السجل، وسداد رسوم للمحافظة إذا قبلت هذا التنازل.

وأشار فرحات إلى آلية إعادة تداول المقابر عندما تنقطع سلسلة الورثة، قائلاً: "إذا انتهى حق الانتفاع والورثة انتهوا، تعود الأرض مرة أخرى إلى إدارة المحافظة"، موضحًا أن المقبرة التي لا يوجد من يمثلها من الورثة تصبح المحافظة هي المسؤولة عنها.

وتطرق محافظ الإسكندرية الأسبق إلى إجراءات التعامل مع المقابر المغلقة، قائلاً: "إذا تم إغلاق مقبرة بعد فترة، تصدر المحافظة قرارًا باستدعاء أولياء المتوفين لينقلوا الرفات"، مشيرًا إلى أنه يتم تحديد أماكن جديدة لهم ونقل الرفات في حال كانت هناك منفعة عامة أو مشروعات تطوير تستدعي ذلك.

وشدد الدكتور رضا فرحات على أن الإطار القانوني الحالي - رغم قدمه - يظل هو الأساس المنظم لعملية إدارة المقابر، مشيرًا إلى أن التطبيقات العملية قد تشهد بعض الممارسات المختلفة عن النص القانوني، خاصة في ظل الحاجة إلى مواكبة التغيرات والاحتياجات المعاصرة.