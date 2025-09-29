اليوم.. ونكمل المشوار على جسور الإبداع في صالون الأوبرا الثقافي

تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، تحت شعار ونكمل المشوار، صالوناً ثقافى بعنوان "من الفكرة للإبداع.. جسور الإبداع" ويأتى ضمن فعاليات النشاط الثقافى والفكرى بإشراف رشا الفقى.

ويستضيف نرمين حبيب شركة أيكو، أحمد رجائى شركة سودوكو للفنون، إسراء صلاح مشروع مركز كروما بأسوان، مازن علاء مشروع نيوبيان جيو جرافيك، رامى دسوقى المدير المالى والإدارى لإتحاد المعاهد الثقافية الوطنية الأوروبية فى مصر، ويديره الإعلامى خالد منصور.

ويعقبه عرض فيلم تياترو النوبة أحد المشاريع الثقافية من إخراج عمرو عشرى وذلك في السابعة مساء الاثنين ٢٩ سبتمبر علي المسرح الصغير.