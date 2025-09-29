إعلان

نموذج للجحود ونكران فضل مصر.. الجبهة الوطنية يُدين مظاهرات المسجد الأموي

كتب : مصراوي

03:30 ص 29/09/2025

حزب الجبهة الوطنية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- عمرو صالح:
أعرب حزب الجبهة الوطنية، عن إدانته الكاملة واستنكاره الشديد للمظاهرات المسيئة التي جرت في رحاب المسجد الأموي ضد مصر وشعبها وجيشها ورئيسها، في تصرف لا يليق بمكانة هذا الصرح الديني والتاريخي العريق، ولا يعبّر إلا عن نكران الجميل وجحود من لا يقدّر مواقف مصر الأصيلة والداعمة عبر التاريخ.

لقد كانت مصر – وستظل – حصنًا للأمة العربية، ودرعًا صلبًا لأشقائها، ومدرسة في التضحية والفداء، تمد يدها بالعون والمساندة دون انتظار مقابل. غير أن البعض قابل هذا الوفاء بالجحود إن ما جرى لن يُضعف عزيمة مصر ولا يثنيها عن دورها القومي، بل يزيدها إصرارًا على الدفاع عن قضايا الأمة، والتمسك بثوابتها، وصون كرامة شعبها العظيم وجيشها الباسل وقيادتها الوطنية الرشيدة.

وإذ يؤكد حزب الجبهة الوطنية رفضه القاطع لأي إساءة لمصر، فإنه يذكّر الجميع بأن مصر التي تحمّلت ولا تزال، لن تقبل أن تُمس كرامتها أو يُنال من هيبتها، وستظل مرفوعة الرأس، صامدة في مواجهة كل محاولات النيل منها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجبهة الوطنية مظاهرات المسجد الأموي مصر
الخبر التالى:
الري: بحيرة ناصر تمثل أكبر سعة تخزينية في إفريقيا.. والسد العالي أهم المنشآت المائية في القرن الـ20

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان