كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن إثيوبيا قامت بخصم كميات كبيرة من مياه النيل دون اتفاق مسبق، مما أثر بشكل مباشر على الحصة المائية لمصر والسودان.

وأوضح سويلم، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة "النهار" من أمام السد العالي، أن المياه التي خزنها سد النهضة الإثيوبي طوال سنوات الملء "خصمت من رصيد مصر والسودان"، مشيرًا إلى أن هذه الكميات كانت ستصل إلى البلدين لولا إنشاء السد.

ولفت إلى أن الإجراءات الإثيوبية الأحادية "أضرت بالمياه الواصلة لمصر"، مؤكدًا أن إثيوبيا لم تراع احتياجات دول المصب.

وشدد الدكتور هاني سويلم على أن الدولة المصرية تدخلت بسرعة لمواجهة هذا التحدي، قائلاً: "لولا الإجراءات الاحترازية التي نفذتها أجهزة الدولة لوصل الضرر للمواطن المصري".

وأشار إلى أن هذه الإجراءات زادت من قدرة مصر على مواجهة الصدمات المائية، مثمّنًا دور مهندسي الري في إدارة السد العالي وتجنيب المصريين آثار أزمة سد النهضة.

وتابع الوزير أن مصر لا تزال تطالب باتفاق قانوني ملزم للتشغيل طويل الأمد لسد النهضة، موضحًا أن هذا المطلب لا يزال قائمًا رغم انتهاء إثيوبيا من عملية الملء والإعلان الرسمي عن افتتاح السد.

وأكد الدكتور سويلم أن ملف المياه يحظى بالأولوية القصوى لدى الدولة المصرية، قائلاً: "ملف المياه هو الأهم لدى الدولة المصرية وهناك سيناريوهات للتعامل مع كافة التطورات".

وشدد وزير الري، على الموقف المصري الثابت بأن مصر لن توقع على أي اتفاق لا يمنحها متطلباتها، مذكرًا بأن إدارة إعادة الملء في أعقاب الجفاف الممتد لا تقل أهمية عن تنظيم تشغيل سد النهضة.