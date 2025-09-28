وصف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، السد العالي بأنه "حصن أمان للمصريين" في مواجهة أي تقلبات محتملة في منبع النيل.

خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة "النهار"، أكد الوزير على المكانة التاريخية للسد، موضحًا: "السد العالي من أهم المنشآت المائية في القرن الـ20 بشهادة المؤسسات الدولية".

وردًا على استفسار حول حالة السد بعد 54 عامًا من تشييده، أوضح الدكتور سويلم أن استمرارية العمل تتم عبر تجديد شباب السد العالي من وقت لآخر.

وأضاف أن هذا التطوير المستمر يشمل تحديث منظومة إدارته باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأجهزة الرصد، مما يضمن الحفاظ على كفاءته.

وكشف وزير الري، عن تعاون مع وزارة الكهرباء لرفع القدرة الإنتاجية لمحطة التوربينات من 2100 إلى 2400 ميجاوات، مشيدًا بكفاءة بوابات تصريف المياه.

وأوضح أن وجود 12 بوابة تمكن من إخراج حصة مصر المائية بالكامل حتى في حالات الطوارئ أو الصيانة.

وأشار الدكتور سويلم إلى أن بحيرة ناصر تمثل أكبر سعة تخزينية للمياه في القارة الأفريقية، بقدرة تبلغ 162 مليار متر مكعب.

وشدد على أن عملية صرف الاحتياجات المائية اليومية للمصريين تتم عبر حسابات دقيقة للغاية.

ولفت الوزير إلى الأهمية القصوى التي يوليها لمتابعة حالة السد، قائلاً: "وضع المياه في السد هو أول تقرير يصل إلى مكتبي، يوميًا في السادسة صباحًا".

واختتم الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن السد العالي لا يزال يعمل بكفاءة عالية في توليد الكهرباء وينتج الكميات المتوقعة منه بالرغم من مرور أكثر من خمسة عقود على إنشائه.