متحدث الوزراء: منظومة الشكاوى تستقبل 8 آلاف طلب لذوي الهمم في 4 أشهر

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على الدور المحوري لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في خدمة المواطنين، موضحًا أن المنظومة استقبلت نحو 7898 شكوى وطلبًا من المواطنين من ذوي الهمم خلال الفترة من مايو حتى أغسطس 2025.

وبيّن الحمصاني، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الشكاوى تضمنت 4968 شكوى مرتبطة ببطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى 2930 شكوى أخرى تتعلق بالحصول على حقوق وخدمات متنوعةً.

وأشار متحدث الوزراء، إلى أن الشكاوى تُحوّل مباشرةً إلى الجهات والوزارات المعنية لمتابعتها وحلها. وشدد على الاهتمام الكبير لرئيس مجلس الوزراء بهذه القضايا، خصوصًا الشكاوى التي تمس حالات إنسانية ملحةً، مثل توفير أطراف صناعية، أو فرص عمل، أو إتاحة مدارس قريبة من أماكن سكن ذوي الهمم.

وأوضح المتحدث أن تلقي الشكاوى يتم عبر الخطوط الساخنة أو من خلال الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية، حيث يحصل المواطن على رقم متابعة خاص فور تقديم الشكوى، مما يتيح له متابعة مستجدات الطلب.

وأضاف أنه يتم أحيانًا التواصل هاتفيًا مع مقدم الشكوى لاستكمال البيانات أو التحقق من بعض التفاصيل، لضمان دقةً الإجراءات.

وأكد الحمصاني أن المنظومة تلتزم بإحالة الشكاوى إلى الجهة المختصة التي ترد مباشرةً على المواطن، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو ضمان سرعة الاستجابة وتحقيق أثر إيجابي ملموسًا على حياة ذوي الهمم، بما يعكس حرص الدولة على دمجهم وتمكينهم من حقوقهم كاملةً.