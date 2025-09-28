السيسي يُنيب وزير الدفاع لوضع إكليل من الزهور على قبر عبد الناصر

كتب- محمد نصار:

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي؛ لوضع إكليل من الزهور على قبر الزعيم الراحل.

جاء ذلك بمناسبة ذكرى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

اقرأ أيضًا:

أجواء معتدلة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

اليوم.. مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية 33 بالأوبرا

أسعار العمرة في أكتوبر 2026.. اقتصادية وخمس نجوم