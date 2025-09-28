إعلان

السيسي يُنيب وزير الدفاع لوضع إكليل من الزهور على قبر عبد الناصر

كتب : مصراوي

02:23 م 28/09/2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي؛ لوضع إكليل من الزهور على قبر الزعيم الراحل.

جاء ذلك بمناسبة ذكرى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الفريق أول عبد المجيد صقر جمال عبد الناصر

