سويلم يتابع جاهزية منشآت الحماية من السيول قبل موسم الأمطار

كتب- محمد نصار:

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس أبو بكر الروبي، رئيس قطاع المياه الجوفية، بشأن متابعة موقف منشآت الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، للتأكد من جاهزيتها استعدادًا لموسم الأمطار الغزيرة والسيول المقبل.

واستعرض التقرير نتائج مرور رئيس قطاع المياه الجوفية على منشآت الحماية في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، حيث أكد الوزير على استمرار أعمال المرور والمتابعة الميدانية الدقيقة للتأكد من الانتهاء من تطهير مخرات السيول وجاهزية منشآت الحماية والبحيرات الصناعية أمام السدود لاستقبال مياه السيول.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة نفذت أكثر من 1648 منشأً للحماية من أخطار السيول في مختلف المحافظات المعرضة للمخاطر، كما تقوم أجهزتها بالمرور الدوري على 119 مخر سيل بإجمالي أطوال 336 كيلومترًا، مع التعامل الفوري مع أي تعديات على مجاري هذه المخرات.

وأوضح أن مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة يواصل التنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام، وإتاحة البيانات لجميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتقدر أعمال الحماية وحصاد مياه الأمطار المنفذة في محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح بنحو 1363 عملًا صناعيًا، بسعة تخزينية إجمالية تبلغ 160 مليون متر مكعب، تضم سدودًا وبحيرات صناعية وجبلية وخزانات أرضية وحواجز وقنوات صناعية وأحواض تهدئة ومعابر إيرلندية وغيرها.

كما يجري تنفيذ 53 عملًا صناعيًا جديدًا بسعة تخزينية إجمالية 25 مليون متر مكعب، إلى جانب تأهيل ورفع كفاءة 5 أعمال صناعية بسعة تخزينية 17 مليون متر مكعب، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة أخطار السيول وتعظيم الاستفادة من حصاد مياه الأمطار.