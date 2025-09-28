كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة، بداية من الإثنين حتى الجمعة 3 أكتوبر.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا.

كما تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وأشارت الأرصاد إلى نشاط حركة الرياح من الإثنين إلى الجمعة على أغلب الأنحاء، يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل.