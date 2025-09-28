إعلان

أجواء معتدلة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب : مصراوي

10:00 ص 28/09/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    طقس معتدل الحرارة (3)
  • عرض 10 صورة
    طقس معتدل
  • عرض 10 صورة
    طقس معتدل في الإسكندرية (4)
  • عرض 10 صورة
    طقس معتدل في الإسكندرية (2)
  • عرض 10 صورة
    طقس معتدل في الإسكندرية (5)
  • عرض 10 صورة
    طقس معتدل في الإسكندرية (3)
  • عرض 10 صورة
    طقس معتدل
  • عرض 10 صورة
    طقس معتدل
  • عرض 10 صورة
    طقس معتدل بجنوب سيناء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة، بداية من الإثنين حتى الجمعة 3 أكتوبر.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا.

كما تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وأشارت الأرصاد إلى نشاط حركة الرياح من الإثنين إلى الجمعة على أغلب الأنحاء، يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس شبورة مائية السواحل الشمالية
الخبر التالى:
مجدي الجلاد: لماذا الخوف من علاء عبد الفتاح؟.. القانون كفيل بمنع تجاوزاته

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: لماذا الخوف من علاء عبد الفتاح؟.. القانون كفيل بمنع تجاوزاته
وزير الخارجية: لن نشارك في نكبة جديدة للفلسطينيين ومستعدون للبناء على رؤية ترامب