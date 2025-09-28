إعلان

قصور الثقافة تنظم فعاليات لدعم الأطفال وتنمية وعيهم مع بداية العام الدراسي

كتب- محمد شاكر:

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية للأطفال بعدد من مدارس محافظة القاهرة، في إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى تقديم الدعم النفسي للأطفال، وتنمية وعيهم الثقافي، وصقل مهاراتهم الإبداعية والابتكارية. وجاءت الأنشطة بالتعاون مع إدارة الجودة بوزارة التربية والتعليم تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد.

وفي مدرسة السلام بحي السيدة زينب، قدمت فاطمة شعبان حوارا تفاعليا مع التلاميذ حول المواد الدراسية المفضلة لديهم، حيث ناقشتهم في طرق الاستذكار المختلفة وأهمية المذاكرة الجادة لتحقيق التفوق. كما تضمنت الفعاليات ورش أشغال يدوية شملت التشكيل بورق الفوم لصناعة زهور ملونة، وأخرى لعمل حافظات أقلام، بالإضافة إلى ورشة طباعة بالاستنسل.

وفي مدرسة زين العابدين، قدمت ريهام نبيل ورشة حكي للأطفال تناولت كيفية تنظيم الوقت بين المذاكرة وممارسة الهوايات المختلفة دون إهمال الجانب الدراسي، مؤكدة أهمية الانتظام في الحضور المدرسي والمشاركة في حصص الهوايات مثل الألعاب الرياضية، والرسم، والموسيقى، وغيرها من الأنشطة الفنية التي تعزز مواهب التلاميذ.

كما أعد التلاميذ مجلة حائط تضمنت ضوابط العام الدراسي، إلى جانب تنفيذ ورش أشغال يدوية، وورشة قص ولصق لعمل روبوت مجسم.

في مدرسة داود باشا، وفي سياق تنمية الجانب الفني أُقيمت ورشة لتلوين الزهور نفذتها وفاء أبو الفضل، إلى جانب ورشة للرسم على الوجه قدمتها كل من مريم حسن وفاطمة شعبان.

الفعاليات نفذها قصر ثقافة 25 يناير ضمن أنشطة الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، في إطار حرص هيئة قصور الثقافة على دعم الأطفال ثقافيا وفنيا، وتعزيز قيم الإبداع والانتماء لديهم.

