تعقد وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، مؤتمراً صحفياً في السادسة مساء اليوم الأحد 28 سبتمبر بالمستوى الأول للمسرح الكبير.

وذلك للإعلان عن تفاصيل الدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية المقامة فى الفترة من 16 حتى 25 أكتوبر المقبل ويديرها المايسترو تامر غنيم والتى تأتى فى إطار عام أم كلثوم بمناسبة مرور 50 عام على رحيلها حيث تم اختيار كوكب الشرق شخصية المهرجان.

يحضر المؤتمر عددا من أعضاء اللجنة العليا وهم المايسترو أمير عبد المجيد، الدكتور عماد عاشور، النجم محمد الحلو، الشاعر جمال بخيت، الإعلامية جاسمين طه زكي، الدكتور أحمد عاطف، الدكتور سعيد كمال، أماني سعيد، المايسترو الدكتور محمد الموجى، المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، المايسترو أحمد عامر والدكتورة شيرين عبد اللطيف رئيس اللجنة العلمية .

يشهد المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية وممثلو مختلف وسائل الاعلام والشبكات الإذاعية.

