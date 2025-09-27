أحمد موسى: حان وقت فتح ملف اللاجئين السوريين

انفعل الإعلامي أحمد موسى، بسبب خروج مظاهرات من قلب العاصمة السورية دمشق تحمل هجومًا على مصر.

وقال "موسى"، خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد": "هناك مشهد عبثي في سوريا يتمثل في خروج بعض الناس في قلب العاصمة السورية دمشق للهجوم على مصر"، مؤكداً أن "أي حد يشتم بلدي فهو عدو لمصر".

وأضاف موسى أن المظاهرة التي خرجت للهجوم على مصر خرجت بموافقة النظام السوري الحاكم، مشيرًا إلى أن هناك مجرم سوري ظهر في الفيديوهات المنتشرة وهو يقرأ من الهاتف المحمول، مما يؤكد أن هذا الحديث مُعد مسبقاً.

وتابع قائلاً: "هؤلاء الناس نزلوا وعارفين مسبقًا كيف سيهاجمون الدولة المصرية".

واستذكر موسى تاريخ استضافة مصر للشعب السوري، قائلاً: "في أعقاب عام 2011، فتحت مصر أبوابها وأراضيها للشعب السوري"، مضيفًا أن المواطن السوري كان يتعامل مثل المواطن المصري في مصر وحققوا مكاسب هائلة، مؤكدًا أن أي مواطن سوري متواجد في مصر حصل على حب كبير.

ودعا الإعلامي أحمد موسى الحكومة المصرية لاتخاذ موقف حازم، قائلاً: "لابد من وقفة وتحرك في هذا الملف عندما أجد تحريضًا من سوريين ضد مصر"، مشددًا على أنه حان الوقت أن تقوم الحكومة بفتح ملف اللاجئين، ولازم السوريين يرجعوا بلدهم يعمروها.