وزير التموين يكشف حقيقة انتهاء مبادرة خفض أسعار السلع

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مبادرة خفض أسعار السلع التي أُطلقت في 5 أغسطس الماضي، لا تزال مستمرة، مشددًا على أنها لم تكن محددةً بمدة شهر واحد فقط.

وأوضح فاروق، خلال مداخلةً هاتفيةً الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة"، على شاشة "النهار"، أنه بدأ يلمس ثباتًا في الأسعار، قائلًا: "أعتقد أن هناك ثباتًا في الأسعار نلمسه جميعًا."

وأشار إلى أن المبادرة قد واكبت منذ إطلاقها عددًا من الفعاليات الأخرى، مثل: الأوكازيون الصيفي ومعارض "أهلاً مدارس" ومبادرة "سوق اليوم الواحد"، حيث تم فتح أكثر من 300 سوق من هذا النوع.

وأضاف أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية قامت بالفعل بعمل تخفيضات تتراوح بين 5% و18% على معظم المنتجات، وأن "منتجي الزيوت" أيضًا قدموا تخفيضات واضحة.

وكشف وزير التموين أن الاجتماعات ما زالت متواصلةً هذا الأسبوع، مع باقي الغرف التجارية والصناعية، وأن هناك "مبادرات جديدةً في الطريق".

وأشار إلى أن المبادرة التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء تعتمد على أسس واضحةً؛ في مقدمتها: استقرار أسعار الصرف، وتحسن سلاسل الإمداد، وزوال تحديات تكدس البضائع في الموانئ، بالإضافة إلى متابعة ومراجعة مدخلات الإنتاج مع المنتجين.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مبررات تحريك الأسعار لم تعد قائمةً كما كانت في الفترات السابقة، مما يدعم استمرارية واستقرار المبادرة الحالية.