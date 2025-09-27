وزير الصحة يتابع مستجدات منظومة الرعايات والحضانات والطوارئ



عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة تطورات المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، والاتفاق على خطة توسعية لتوفير وحدات وأسرة رعاية مركزة إضافية بجميع محافظات الجمهورية.



وأكد الوزير، أن المنظومة تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، مشيرًا إلى توفير كافة أشكال الدعم لضمان استمرارية العمل بكفاءة عالية على مدار 24 ساعة، والتغلب على أي عقبات محتملة، انطلاقاً من أهمية كل لحظة في إنقاذ حياة المرضى.



متابعة معدلات الإشغال وتوافر المستلزمات



أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على معدلات الإشغال اليومية في وحدات الرعايات والحضانات، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، بجانب متابعة الصيانة الدورية للأجهزة الطبية لضمان جاهزيتها في جميع المستشفيات.



أفكار مبتكرة لزيادة الكفاءة



أشار إلى أن الوزير استمع للمقترحات والرؤى الخاصة بتوسيع المنظومة من خلال استغلال الإمكانيات المتاحة، والتعاون مع الجهات المعنية، مع التركيز على زيادة أعداد الأطباء المتخصصين في طب الطوارئ وتدريبهم على أحدث الأساليب.



كما شدد الوزير على أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية في رصد جميع الأسرة الشاغرة بالمستشفيات، بما يتيح توجيه المريض إلى المكان الأمثل وتنسيق الخدمات الصحية بكفاءة أعلى.



شهد الاجتماع حضور: الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة للشؤون العلاجية، الدكتور شريف وديع، مستشار الوزير للطوارئ والرعاية العاجلة، الدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للرعايات والحضانات، والدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.