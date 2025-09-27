يسري عبد الله وسمير فوزي يناقشان "متاهة الغرف المتداخلة"

ينظم منتدى المستقبل للفكر والإبداع، ندوة نقدية لمناقشة رواية "متاهة الغرف المتداخلة" للكاتب والروائي يسري أبو العينين، وذلك في السابعة من مساء الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، بمكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني (1 شارع كريم الدولة – متفرع من ميدان طلعت حرب، وسط البلد).

يشارك في المناقشة الناقد الدكتور يسري عبد الله، والروائي سمير فوزي، فيما تدير اللقاء القاصة علياء مصطفى.

صدرت رواية "متاهة الغرف المتداخلة" عن دار "بدائل" بالقاهرة، ويأتي صدورها ضمن تجربة إبداعية ثرية للكاتب يسري أبو العينين، الذي سبق أن أصدر ثلاث مجموعات قصصية هي: "الباب الكبير"، "صهد الفرن"، "سيناريو المشهد الأخير"، بالإضافة إلى رواية "عصافير هاربة من دق الصفيح".

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع من أبرز الحلقات النقدية النشطة في المشهد الثقافي المصري والعربي، حيث يسعى، وفقًا لبيانه التأسيسي، إلى إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة عبر تقديم نماذج إبداعية تعبّر عن القيم الطليعية المتجددة، وترسيخ حضور الثقافة الوطنية.

