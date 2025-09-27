كتب- عمرو صالح:

تصوير- هاني رجب:

قالت الدكتورة دينا أبو المجد، أمين مساعد التنظيم المركزي لحزب العدل ونائب مدير الحملة الانتخابية، إن الحزب حرص منذ اللحظة الأولى على أن تكون مشاركته في انتخابات مجلس النواب المقبلة "حقيقية وفعالة"، وهو ما تعكسه الأرقام المعلنة رسميًّا اليوم.

وأضافت أبو المجد، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي المخصص للإعلان عن مرشحي الحزب، أن أكثر من 50 مرشحًا تقدموا على المقاعد الفردية ممثلين عن حزب العدل، موزعين على 20 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأكدت أمين مساعد التنظيم المركزي لحزب العدل ونائب مدير الحملة الانتخابية، في ما يتعلق بالتنوع والتمثيل، أن الحزب يدعم قيم المواطنة ويحرص على تمثيل حقيقي لمختلف فئات الشعب المصري، مشيرة إلى أن 10% من مرشحي الحزب سيدات، بينما يمثل الشباب نحو 18% من إجمالي المرشحين، وهو ما يعكس التزام الحزب برؤية تعبر عن كل مكونات المجتمع.

وأوضحت أبو المجد، فيما يخص توزيع المشاركة على مراحل العملية الانتخابية، أن الحزب ينافس في أكثر من 42% من دوائر المرحلة الأولى، ويغطي ما يقرب من 27% من دوائر المرحلة الثانية، بما يضمن حضورًا متوازنًا ومؤثرًا على امتداد الجغرافيا السياسية في مصر.

واختتمت أبو المجد كلمتها بالتأكيد أن الانتخابات تمثل محطة مهمة في مسار الحزب السياسي، معربةً عن أملها في أن تشهد مشاركة جادة من جميع الأطراف؛ من أجل بناء برلمان قوي يعبر عن صوت المواطن، متمنيةً التوفيق لمرشحي الحزب في هذه المعركة الانتخابية.

