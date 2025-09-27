إعلان

قاض سوري يصدر مذكرة توقيف غيابية بحق بشار الأسد

كتب : مصراوي

01:28 م 27/09/2025

بشار الأسد

دمشق- (د ب أ)

أصدر قاض سوري مذكرة توقيف غيابية بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد بتهم مرتبطة بأحداث درعا 2011.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم السبت عن قاضي التحقيق السابع في دمشق توفيق العلي قوله إن مذكرة التوقيف بحق النظام البائد تشمل اتهاماتٍ بالقتل العمد والتعذيب المؤدي إلى الوفاة وحرمان الحرية.

وأضاف أن القرار القضائي يفتح الباب لتعميم المذكرة عبر الإنتربول ومتابعة القضية دولياً.

وأشار إلى أن "هذا الإجراء يأتي بناءً على دعوى مقدَّمة من ذوي ضحايا أحداث درعا التي وقعت في 23 نوفمبر2011.

بشار الأسد الرئيس السوري أحداث درعا 2011

