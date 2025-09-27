بيان من العمل بشأن وظائف الأردن.. تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن استمرار الاختبارات الخاصة بالمتقدمين لشغل فرص العمل التي طرحتها الوزارة مؤخرًا في دولة الأردن، داخل أحد مصانع الكرتون.

وأوضح الوزير، في بيان اليوم، أن هذه الفرص تأتي في إطار خطة الوزارة لفتح أسواق جديدة للعمالة المصرية بالخارج، من خلال التنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، فضلًا عن مكاتب التمثيل العمالي بعدد من الدول.

من جانبها، أكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن هذه الفرص تتميز برواتب مجزية، إلى جانب توفير حوافز ومزايا اجتماعية وصحية للعمال، بما يعزز من جاذبية تلك الوظائف ويحقق الاستقرار للعاملين بها.

