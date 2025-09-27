التعليم العالي: توزيع أكثر من مليون طالب على الجامعات والمعاهد

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا عن انتهاء أعمال التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي 2025 بنجاح، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب الذين تم توزيعهم على الجامعات والمعاهد 1,022,498 طالبًا.

وتوزع الطلاب كالتالي:

656,821 طالبًا من خريجي الثانوية العامة الحديثة.

37,503 طالبًا من خريجي الثانوية العامة القديمة.

306,299 طالبًا من طلاب الشهادات الفنية.

13,781 طالبًا من الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

1,621 طالبًا من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM).

649 طالبًا من طلاب مدارس النيل الثانوية الدولية.

5,824 طالبًا من طلاب الثانوية الأزهرية.

وأشار البيان إلى أن مكتب التنسيق بدأ أعماله منذ يوليو 2025، حيث تم تنفيذ ثلاث مراحل لتنسيق طلاب الثانوية العامة (الحديثة والقديمة)، إلى جانب مراحل تنسيق الشهادات الفنية والمعادلة العربية والأجنبية ومدارس STEM ومدارس النيل، فضلًا عن طلاب الثانوية الأزهرية، وذلك وفقًا للجداول الزمنية المعلنة.

وأكدت الوزارة أن جميع إجراءات التنسيق تمت إلكترونيًا عبر موقع التنسيق الرسمي، مع إتاحة خدمة تقليل الاغتراب عقب كل مرحلة، وفقًا للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات وقرارات اللجنة العليا للتنسيق.

اقرأ أيضًا:

أجواء خريفية وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

هل تغلق إثيوبيا بوابات مفيض سد النهضة؟.. خبير يكشف التفاصيل

مصر تتسلم رئاسة منظمة اتحاد مرافق الكهرباء الأفريقية الأربعاء المقبل