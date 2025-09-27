هل تغلق إثيوبيا بوابات مفيض سد النهضة؟.. خبير يكشف التفاصيل

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن موعد إعلان غلق بوابات مفيض سد النهضة، من قبل الحكومة الإثيوبية وذلك بعد افتتاحه رسميًا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقال "شراقي"، لمصراوي إنه من المتوقع أن تغلق إثيوبيا بوابات مفيض سد النهضة في منتصف نوفمبر المقبل أي بعد انتهاء موسم الأمطار، موضحًا أن البحيرة امتلأت بشكل كافي يتعدى 65 مليار لتر مكعب.

وأشار "شراقي"، إلى أن كمية المياه المخزنة خلف سور سد النهضة كبيرة للغاية، وتشكل تهديدًا مباشرًا لدولة السودان، باعتبارها دولة المصب الأولى موضحًا أنه حال انهيار السد ستشهد السودان تسونامي كارثي من المياه من المؤكد أنه سيؤدي لاجتياح مدن بأكملها.

