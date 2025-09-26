"لؤم ومكر من أهل الشر".. أول تعليق من الرئيس السيسي على الاعتداءات التي

أعلن محمد جبران، وزير العمل عن ختام الدورة التدريبية الثالثة لمهنة "مساح عام" لعدد 17 خريجًا من قسم الجغرافيا بكليات الآداب، ليصبح إجمالي المستفيدين من هذه المنحة 79 متدربًا من الجنسين.

يأتي ذلك؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في التدريب المهني للشباب ومنح برامج تدريبية مجانية.

وأضاف الوزير، أن الدورة أُقيمت بمركز التطوير المهني والتعليم المستمر بجامعة بدر، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة العمل والجامعة بهدف تأهيل الشباب للعمل كمِساح عام بعد تدريبهم على أحدث الأجهزة المتوفرة بكلية الهندسة والدراسات الإنسانية بجامعة بدر، بما يتوافق علميًا ومهنيًا مع احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا.

وأوضح الوزير أن المتدربين حصلوا على شهادات معتمدة من الوزارة والجامعة، مشيرًا إلى أن باب التقديم سيفتح قريبًا للحصول على دورة تدريبية متقدمة في مجال مهنة "مساح عام".

وحث الوزير، الشباب الذين أتموا الدورات الثلاث السابقة على متابعة صفحة الوزارة وصفحة جامعة بدر للحصول على تفاصيل الدورات المتقدمة، استجابة لرغباتهم في تطوير مهاراتهم.

وأكد وزير العمل، أن وزارة العمل تواصل جهودها في تطوير منظومة التدريب المهني على كافة المحاور، من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها في جميع المحافظات، بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج لتبادل الخبرات، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، خاصة المهن المستقبلية.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية فجرًا - صور

الصحة: 8 حالات وفاة و35 مصابًا في حريق مصنع ملابس بالمحلة