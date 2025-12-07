424 ألف إشارة صحية.. ماذا قال وزير الصحة عن انتشار "الفيروسات التنفسية"؟

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر الأسبق، حفل توزيع جائزة محمد ربيع ناصر للبحث العلمي في دورتها الثامنة لعام 2025 للباحثين والعلماء من جمهورية مصر العربية والدول العـربية.



والجائزة مقدمة من الدكتور محمد ربيع ناصر، رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، دعمًا للباحثين المصريين والعرب المتميزين وتقديرًا لإسهاماتهم في خدمة المجتمع، في مجالات العلوم الطبية، و علوم المواد المتقدمة وتطبيقات النانو، والعلوم الهندسية التطبيقية لتحديث الصناعة المصرية، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والطاقة الجديدة والمتجددة، والزراعة والأمن الغذائي.



الجائزة مخصصة للعلماء والباحثين المصريين والعرب سواء العاملين بمؤسسات التعليم العالي، أو المراكز البحثية، أو الجهات والمراكز والهيئات المختلفة.