انطلاق معرض "همسات فجر جديد" للفنانة بريت بطرس غالي- (صور)

شهد جاليري بيكاسو بالزمالك انطلاق معرض الفنانة العالمية بريت بطرس غالي المعنون بـ«همسات فجر جديد».

يعدّ هذا المعرض أولى معارض الفنانة بعد غياب دام عامين، وتعرض فيه مجموعة من الأعمال التي تتجلّى فيها أشكال عضوية تستحضر النباتات والشعاب المرجانية والكائنات البحرية، بينما تتنفس الطبيعة من خلال حركة لونية مشرقة ومتجددة، وذلك بحضور أسرتها وأصدقائها وعدد من الفنانين والدبلوماسيين الذين شاركوا في الاحتفاء بهذا الحدث الفني المميز.

تستلهم الفنانة إيقاعات الطبيعة من خلال ضربات فرشاة واسعة، وطبقات لونية نابضة بالحياة، وتكوينات نباتية مضيئة. ومع هذا التحوّل، تواصل بريت دفع حدود التجريد مع الحفاظ على العمق العاطفي الذي يميّز أعمالها.

يقدّم المعرض رحلة بصرية متنوّعة تشمل: أشكالاً عضوية مستوحاة من الحدائق والشعاب المرجانية وعوالم ما تحت الماء، مساحات لونية مشعّة تعبّر عن الطاقة والبعث واليقظة الداخلية، وأشكال كبيرة تنبض بالحركة والحياة، وتفيض بإحساس غني ومؤثر.

وتقول بريت في بيان صحفي: «هذا المعرض بالنسبة لي ليس مجرد حدث فني جديد، بل هو عودة صادقة إلى القلب وإلى الجذور. بعد عامين كاملين من الانشغال بالمعارض الدولية والتنقّل بين العواصم، كان العمل على هذه المجموعة من داخل مصر — ومن أجل مصر — تجربة عاطفية عميقة أعادت لي معانٍ كدت أن أفقدها وسط الزخم العالمي».

وأضافت: «اللوحات في هذا المعرض تحمل امتناناً صادقاً وطاقة متجددة ومحبة خالصة لهذا البلد الذي لم يبخل عليّ بالإلهام والجمال. حاولت في كل لوحة أن أُعيد ترجمة ما منحتني إياه مصر من مشاهد ومشاعر وحكايات تُروى باللون والضوء».