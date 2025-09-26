إعلان

خلال ساعات.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات

كتب- محمد أبو بكر:

09:09 م 26/09/2025

قطع مياه الشرب

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه عن عدد من المناطق لمدة 6 ساعات.

وأضافت شركة المياه، أن قطع المياه بالجيزة يبدأ من الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الجمعة الموافق 26 سبتمبر 2025، وحتى الساعة السادسة صباح السبت 27 سبتمبر 2025.

وأوضحت أن الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه، هي: شارع زغلول، ترعة السيسي، شارع الفرن، شارع عبد الهادي حسن، اللبيني هرم،

وأشارت الشركة، إلى أن سبب الانقطاع يرجع إلى تنفيذ أعمال ربط خط مياه الشرب الجديد قطر 400 مم بشارع عمر شرابي بمنطقة الأورمان بحي الهرم، وذلك ضمن خطط تحسين ضغوط المياه وتطوير الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أنها وفرت سيارات مياه شرب نظيفة لتغطية احتياجات سكان المناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع، مشيرة إلى إمكانية طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه بشكل طبيعي.

