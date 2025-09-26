إعلان

المستشار القانوني للنادي الأهلي: إم بي سي توقف برنامج مدحت شلبي وتحيله للتحقيق

كتب- عمرو صالح:

06:51 م 26/09/2025

مدحت شلبي

أكد محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن وقف برنامج المعلق الرياضي مدحت شلبي بعد حلقته الأخيرة التي وصف فيها الأزمة الصحية للكابتن محمود الخطيب.

وقال "عثمان" خلال منشور له عبر صفحته الشخصية "فيس بوك": "قنوات MBC تقرر إيقاف برنامج مدحت شلبي وتحيله للتحقيق بعد شكوى النادي الأهلي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وبلاغ الكابتن محمود الخطيب للنائب العام يتهم المذكور بنشر أخبار كاذبة ومخالفة الأكواد الإعلامية".

يشار إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، كان قد تلقى شكوى من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ضد مدحت شلبي، مقدم برنامج مساء الأنوار المذاع عبر قناة MBC مصر.

