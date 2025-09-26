وفاة إمام وخطيب قبل ساعات من حفل زفافه - صور

"لؤم ومكر من أهل الشر".. أول تعليق من الرئيس السيسي على الاعتداءات التي

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

توفي قبل قليل الشيخ عادل محمد رفاعي إمام وخطيب من محافظة الغربية، قبل ساعات من حفل الذي كان مقررا له الليلة.

ونعى العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الشيخ عادل محمد رفاعي، ودعوا له بالرحمة والمغفرة، وأن يتقبله المولى عز وجل في الشهداء.

كان الشيخ عادل محمد رفاعي، نشر دعوة عقد القران الخاصة به عبر صفحته على فيسبوك، والتي كان مقررا لها الليلة بقرية الجابرية بمدينة المحلة بمحافظة الغربية.

وتحولت التعليقات على منشور دعوة عقد القران الخاصة بالشيخ عادل رفاعي من التهنئة والدعوات بالزواج السعيد، إلى أن دعوات له بالرحمة والمغفرة وأن يرزقه الله تعالى فسيح جناته.

وتخرج الشيخ عادل من كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة عام 2023.