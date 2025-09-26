كتب- محمد أبو بكر:

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، السيد إيليا فيرجيزايف، المدير العام لمؤسسة «روساتوم أوفرسيز»، خلال فعاليات الأسبوع الذري العالمي، حيث تفقدا جناح المؤسسة واطلعا على خبراتها في البنية التحتية للطب النووي والتجارب الدولية الناجحة، كما ناقشا آفاق التعاون المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

تفاصيل المشروع المصري – الروسي للطب النووي

بحث السبكي مع قيادات المؤسسة الجدول الزمني واللمسات النهائية لبدء تنفيذ المشروع المصري – الروسي لإنشاء أول مركز دولي متكامل لتشخيص وعلاج الأورام بالطب النووي والعلاج الإشعاعي، ضمن محافظات المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل.

وأوضح أن المركز سيضم أربع وحدات متكاملة تشمل التشخيص النووي، السيكلوترون وإنتاج النظائر الطبية، العلاج الإشعاعي، بالإضافة إلى التدريب والبحث العلمي، مؤكداً أن هذا التكامل يضمن تلبية احتياجات مصر من النظائر المشعة ويعزز قدراتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية أن المشروع ليس مجرد منشأة طبية، بل يمثل منصة إقليمية للتميز تخدم مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال تطبيق أحدث تقنيات الطب النووي، ونقل الخبرات الروسية لتأهيل الكوادر المصرية، ودعم البحث العلمي في مجال الأورام والتشخيص المبكر باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يعزز مكانة مصر في توطين التكنولوجيا الطبية المتقدمة.

وفي سياق متصل، أجرى الدكتور السبكي جولة موسعة لتفقد الأجنحة المشاركة بالمعرض، حيث اطلع على أحدث التقنيات النووية في مجالات الصحة والصناعة، واستعرض التجارب الدولية الناجحة، وبحث فرص التعاون المستقبلية بما يعزز مكانة مصر في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

من جانبه، أكد المدير العام لمؤسسة «روساتوم أوفرسيز» أن المركز الدولي يُعد نموذجًا متطورًا للتعاون الدولي في المجالات الصحية والعلمية، ويفتح آفاقًا جديدة لنقل وتوطين التكنولوجيا النووية الطبية، مشيراً إلى أن مصر تمتلك البنية التحتية والكفاءات البشرية لتكون مركزًا إقليميًا رائدًا في الطب النووي.

يُذكر أن الأسبوع الذري العالمي يُعد أكبر حدث متخصص في الصناعات النووية ومشتقاتها، ويقام خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر بالعاصمة الروسية موسكو، بمشاركة أكثر من 100 دولة وحوالي 18 ألف مشارك، ويتزامن مع الذكرى الثمانين لتأسيس الصناعة النووية الروسية، تحت شعار "كل شيء يبدأ بالذرة"، متضمنًا جلسات عامة وموائد مستديرة لتعزيز التعاون الدولي في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

