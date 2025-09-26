كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أبرز الظواهر الجوية المسيطرة خلال الساعات المقبلة، حيث أشارت إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر وخلال فترات الليل حار نهاراً على أغلب الأنحاء، والعظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية.

وأشارت إلى وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من محافظة الإسكندرية قد تكون متوسطة أحياناً على ( السلوم- مطروح - العلمين).

فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

واضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط وخليج السويس وارتفاع الأمواج من (٢.٥:١.٥)متر.